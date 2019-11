Avenida Paulista deve ganhar mais um museu em 2022

A avenida Paulista, em São Paulo, deve ganhar um novo museu em 2022. O anúncio foi feito sábado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), durante uma visita ao museu Exploratorium, na Califórnia, nos Estados Unidos.

A instituição deve ser dedicada à ciência, tecnologia e inovações. O novo espaço imersivo e interativo ocupará o Casarão Franco de Mello, cedido pelo governo para a CNI (Confederação Nacional da Indústria), que fará investimento por meio do Sesi (Serviço Social da Indústria).

As características do local devem ser preservadas, apenas com restauro do imóvel e construção de um anexo. O nome do novo museu – que será o quinto centro cultural da avenida Paulista – ainda não está definido.

