Projeto Guri abre na segunda-feira inscrições para 2020

As inscrições para novos alunos e alunas do Projeto Guri, programa mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, acontecem entre 25 de novembro e 6 de dezembro nos polos de ensino do interior e litoral de São Paulo.

As matrículas podem ocorrer em datas diferentes em alguns polos. Ao todo, são mais de 30 cursos gratuitos de música para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos.

Para se matricular, os interessados devem comparecer ao polo onde desejam estudar, acompanhados pelos responsáveis. Devem ainda levar RG ou certidão de nascimento, comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar e comprovante de endereço para consulta.

Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos. Os endereços dos polos estão no site www.projetoguri.org.br.