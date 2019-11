Goo Hara, estrela do k-pop, é encontrada morta em sua casa

A artista Goo Hara, uma estrela do k-pop, foi encontrada morta em seu casa em Seul, na Coréia do Sul. A cantora tinha apenas 28 anos.

A causa da morte ainda não foi divulgada pela polícia, mas suspeita-se de suicídio, já que em maio Goo Hara foi internada após uma tentativa de suicídio. Mas os fãs aguardam novas informações sobre o caso.

Goo Hara fez parte do grupo de k-pop Kara de 2008 a 2015, e depois seguiu com carreira solo. A artista também participou de diversos filmes e séries. E no último dia 13 ela lançou um single, Midnight Queen.