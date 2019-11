Com Felipe Neto, YouTube fará live de 5h durante a Black Friday

A Black Friday está chegando e o YouTube fará uma transmissão ao vivo na próxima quinta-feira (28), para ajudar os brasileiros a aproveitarem ao máximo as promoções. A live terá duração de 5h e contará com a apresentação do youtuber Felipe Neto, que também vai receber convidados de outros canais.

A ideia da transmissão é que sejam feitas análises das principais tendências de consumo na busca do Google que estejam relacionadas à Black Friday. De acordo com uma pesquisa do Google com 1,5 mil pessoas entre 31 de outubro e 2 de novembro, 53% dos brasileiros já começaram a pesquisar para comprar na data.

O "Show da Black Friday" será exibido entre 21h de quinta (28) e 2h de sexta-feira (29), simultaneamente em oito canais: o canal do próprio Felipe Neto, o Canal Nostalgia, do youtuber Felipe Castanhari, e o Desimpedidos, maior canal de futebol no YouTube do mundo.

“A relação dos YouTubers com seu público é única, já que seus milhões de inscritos foram conquistados de forma orgânica, um a um”, explica o líder de branded content do Google Brasil, Antonio Abibe.

Para ele, esse formato também é uma oportunidade de inovar e evoluir a relação das empresas com o público. “As pessoas buscam para se manterem informadas sobre as principais novidades e avaliações de produtos antes de fazer compras. Ao levar esses insights para o 'Show da Black Friday', queremos proporcionar uma nova experiência para marcas e consumidores”, afirma.