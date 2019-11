Aplicativo facilita doações para ONGs em São Paulo

A vontade de ajudar chega, mas com ela vem as dúvidas: qual instituição ajudar? Posso fazer algo além de dar dinheiro? Há alguma ONG perto da minha casa? Uma plataforma lançada pelo Governo do Estado de São Paulo procura facilitar as doações para caridade reunindo entidades sociais em um site e aplicativo para celulares com sistema operacional Android ou iOS.

São Paulo Mais Humana foi lançado há pouco mais de um mês, com plataforma que permite encontrar projetos filtrando por localização, causa ou tipo de ajuda, como doação de materiais, voluntariado ou vaga de trabalho.

O site fornece informações como endereço, e-mail e demandas. O usuário pode buscar direto o local ou fazer um cadastro para ser contatado pela própria entidade. Os espaços também são convidados a realizarem seus cadastros para aumentar o número de opções na plataforma.

O projeto São Paulo Mais Humana é gerido pelo Fundo Social de São Paulo em parceria com a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo).