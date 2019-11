Monotrilho: estações da linha 15-Prata ficam fechadas neste sábado até 14h

As estações da Linha 15-Prata do Metrô (Monotrilho), entre a Vila Prudente e o Jardim Planalto, ficarão fechada das 4h40 às 14h deste sábado (23) para a realização de testes no sistema de controle dos trens.

Neste período, os passageiros contarão com ônibus gratuitos do sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), que circularão até a abertura das estações, às 14h.