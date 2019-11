Confira 5 dicas para aproveitar melhor o 13º salário

O 13º salário é um benefício que geralmente é concedido aos trabalhadores com carteira assinada, no final do ano. Muitos brasileiros aguardam o dinheiro para viajar, comprar presentes de Natal ou mesmo material escolar. Contudo, dá para pensar em outras formas melhores de aproveitar essa grana extra.

Veja também:

Você sabe para onde vai o seu imposto?

Quem tem direito a guarda do pet após o divórcio?

"Assim que recebê-lo, é necessário priorizar as dívidas e parcelamentos que tenham sido feitos durante o ano e, posteriormente, pensar em investir e vê-lo render a longo prazo", indica a consultora financeira Dora Ramos, CEO da Fharos Contabilidade.

Por lei, trabalhadores contratados pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), independentemente de ser doméstico, rural ou avulso, têm direito ao 13º. Mas é preciso que esteja atuano na empresa por, no mínimo quinze dias com carteira assinada. Quem está a menos de um ano, recebe o valor proporcional aos meses trabalhados.

Confira cinco dicas de Ramos para fazer esse dinheirinho render melhor: