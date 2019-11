Secretaria abre cadastro de imóveis para ‘virar’ creche em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo está buscando imóveis privados que possam ser transformados em creches públicas. Para isso, o governo lançou ontem um portal onde os proprietários podem cadastrar os seus prédios para avaliação.

Os donos devem fazer o registro no site https://imoveis.sme.prefeitura.sp.gov.br, que também traz um mapa com os distritos mais carentes por creches. A secretaria da Educação analisará a demanda da região, fotos e a planta das construções. Os imóveis aprovados poderão ser alugados pela prefeitura, que exige, entre outros critérios, que os espaços tenham abertura para iluminação natural e banheiros que possam ser adaptados para crianças.

Para o presidente do CFEP (Conselho Federal de Educadores e Pedagogos), Geraldo Paiva, a ação é positiva. “A prefeitura esta visando colocar a criança cada vez mais perto de casa.”

Segundo o governo municipal, a fila de espera para creches tinha, até setembro (data do último levantamento), 75.267 crianças – de um a quatro anos. As zonas norte, sul e leste são as regiões que possuem maior demanda por vagas.