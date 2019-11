Salão Nobre do Paço de SBC é reinaugurado com exposição sobre história do prédio

Em comemoração aos 50 anos do Paço Municipal, a Prefeitura de São Bernardo reabriu na quinta-feira (21) o Salão Nobre do edifício após reforma com uma exposição que conta a história do espaço.

Segundo a prefeitura, a exposição reúne 42 fotos que contam os momentos mais marcantes da história do Paço Municipal e sua esplanada.

Visitantes poderão conferir registros da construção do edifício, imagens do gabinete do prefeito de 1980 e eventos importantes que o local recebeu, como o show do cantor Roberto Carlos, em 1990.

Além disso, a exposição traz fatos recentes, como a construção do Piscinão do Paço e o show de comemoração aos 466 anos da cidade, em agosto deste ano.

O Paço Municipal

Construído em 1969, o Paço Municipal abriga a administração municipal, Câmara e um teatro com apresentações e exposições. A visita, gratuita, pode ser feita a partir desta sexta-feira (22) – e de segunda a sexta-feira -, das 8h às 17h, no Paço Municipal, localizado na praça Samuel Sabatini, 3.576, no Centro de São Bernardo.