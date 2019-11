Sabesp faz mutirão para negociar dívidas com 180 mil clientes

A Sabesp, autarquia responsável pela gestão hídrica da Grande São Paulo e outros municípios do Estado, faz um mutirão para negociar dívidas com clientes a partir desta sexta-feira (22).

Até o dia 20 de dezembro, é possível buscar atendimento presencial em postos da empresa ou unidades do Poupatempo. A Sabesp também permite a negociação pelo aplicativo para celulares ou pelo telefone 195.

Veja também:

Após ser espancada, cadela filhote é resgatada na Grande São Paulo

Luciano Huck e outros apresentadores pedem orações para Gugu

Para participar, é preciso levar documentos, como RG e CPF, além de uma conta de água para comprovar a relação com o imóvel devedor.

No total, de acordo com a autarquia, 180 mil pessoas possuem débitos com a prestadora de serviço – 80% deles estão na Grande São Paulo. Segundo a Sabesp, a dívida média é de R$ 700. Com o mutirão, o objetivo é fornecer até 90% de desconto em juros e multas.