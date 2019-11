Previsão do Tempo: São Paulo volta a esfriar neste sábado

O frio começa a retornar a São Paulo neste sábado (23). Após um leve aumento nas temperaturas entre quinta e sexta-feira, com saídas de sol no início da tarde, as máximas voltam a diminuir no fim de semana.

O dia amanhece nublado, com possíveis aberturas de sol durante a manhã. Há previsão de chuva para a tarde e a noite.

A umidade aumenta, variando entre 50% e 95%. Já as temperaturas diminuem, passando de uma máxima de 32ºC na sexta-feira para 26°C no sábado.

A mínima fica prevista para 19ºC. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.