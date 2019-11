Prefeitura de SP terá mais R$ 500 mi para tapa-buraco

O prefeito Bruno Covas (PSDB) assinou nesta quinta-feira a contratação de financiamento de R$ 500 milhões para recapear 3,2 milhões de metros quadrados de ruas e avenidas da capital até o fim do ano que vem.

O compromisso de reformar o pavimento é parte do Plano de Metas da Prefeitura de São Paulo, que foi lançado inicialmente em 2017, no início da gestão com João Doria (PSDB), mas depois foi atualizado por Covas no último mês de abril.

A promessa do governo é de que o investimento vai garantir a “durabilidade do asfalto e diminuir os consertos chamados de “tapa-buraco”. O conserto do pavimento é uma demanda recorrente da população e alvo de muitas críticas.

Obras em guias e sarjetas também estão no pacote. “Se é feito o recape sem refazer guia e sarjeta você tem a entrada da água por baixo do asfalto e, desta forma, o trabalho precisará ser refeito. O que deveria durar anos acaba durando meses”, reconheceu Covas.

As obras de recapeamento devem começar no próximo mês. As intervenções serão feitas aos poucos e algumas à noite, para não atrapalhar o trânsito. Covas pediu paciência e colaboração da população para aguentar o barulho, e afirmou ser melhor suportar algumas noites de incômodo do que diversas ruas bloqueadas durante o dia.

Segundo a prefeitura, em média, mil buracos são tapados diariamente em toda a cidade.