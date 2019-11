Polícia prende mais um envolvido em roubo de ouro no aeroporto de Guarulhos

A Polícia Civil prendeu, na madrugada desta sexta-feira (22), mais um envolvido no roubo de mais de 700 quilos de ouro no Aeroporto de Guarulhos ocorrido no final de julho. Outras quatro pessoas já tinham sido detidas.

O preso tem passagens pela polícia por roubo a carro forte. Ele morava na região do Morumbi, na zona sul da capital e, atualmente, estava construindo uma chácara de alto padrão na cidade de Atibaia.

De acordo com a polícia, ao menos dez pessoas teriam participado do crime. Segundo as investigações, o grupo teria chegado ao aeroporto em dois carros disfarçados de viaturas da Polícia Federal. Fortemente armados, renderam os funcionários que faziam a manipulação da carga e os obrigaram a transferir o ouro para uma das caminhonetes. A entrada dos ladrões foi facilitada pelo supervisor de logística, que afirma ter sido rendido na noite anterior.

O metal, dividido em 31 malotes, tinha como destino Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá.