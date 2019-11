Lotomania 2024: que horas sai o resultado do concurso desta sexta, 22 de novembro?

A Lotomania desta sexta-feira, dia 22 de novembro, pode pagar um prêmio de R$ 1,4 milhão para o apostador que acertar as dezenas sorteadas. O início do sorteio do concurso 2.024 será às 20h e o resultado é divulgado pelo Metro Jornal até as 21h.

No sorteio anterior, de terça-feira (19), ninguém ganhou o prêmio principal. Segundo a Caixa Econômica Federal, 3 pessoas fizeram 19 dezenas e levaram R$ 63,5 mil cada uma. Clique aqui para ver o resultado.

Como funciona

Você deve escolher 50 números. Ganha quem acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Também é possível optar pela Surpresinha, ou seja, marcar menos que 50 números ou não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números para você.

Se você estiver se sentindo confiante na sua aposta, pode mantê-la por mais concursos com a Teimosinha. Outra opção para a Lotomania é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original por meio da Aposta-Espelho.

Como apostar

Você pode apostar na Lotomania até as 19h em qualquer loteria ou pelo site da Loterias Caixa.