Hackers invadem São Paulo neste sábado

O Roadsec, maior festival hacker da América Latina, realiza neste sábado sua 6a edição em São Paulo. Com programação ampliada, o evento terá 24 horas de atividades, oficinas interativas, palestras e shows para reunir estudantes, profissionais e comunidades interessadas em discutir temas como hardware, software, ataque e defesa, blockchain e criptoativos – que são protocolos de registro e de segurança. Uma feira de recrutamento oferecerá oportunidades em tecnologia e segurança da informação.

O evento também vai receber a final nacional do HFBR19, campeonato de invasão de sistemas. Os 12 finalistas disputam viagem para Las Vegas (EUA) com tudo pago e ingressos para a Def Con 2020, maior conferência hacker do mundo.

Além do modelo de competição individual em ambiente digital simulado, o evento promove uma modalidade comum no exterior e que está se popularizando por aqui: o bug bounty, programa de recompensa em que empresas podem cadastrar suas aplicações e plataformas, definindo um valor a ser pago por cada bug ou falha de segurança detectada e reportada.

SERVIÇOS

Roadsec SP (Audio. av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca).

Sábado, a partir das 9h. Ingressos: http://bit.ly/IngressosRSSP19