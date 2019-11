Fuvest: Primeira fase do exame será neste domingo

A primeira fase do vestibular da Fuvest 2020, que seleciona alunos para a USP (Universidade de São Paulo), será realizada neste domingo. Os portões abrem 12h30 e a prova, que tem duração de cinco horas, começa às 13h. O exame terá 90 questões de múltipla escolha sobre biologia, física, geografia, história, matemática, português, química e inglês.

Os candidatos devem levar documento de identidade original com foto e a prova deve ser feita com caneta esferográfica azul. É permitido o uso de lápis e borracha para rascunho, apontador e régua transparente. Água e alimentos leves podem ser consumidos no decorrer da prova. O candidato pode consultar o local onde fará o exame no https://app.fuvest.br/login.

A segunda fase tem duas provas, uma no dia 5 de janeiro, com dez questões de português e uma redação, e a outra no dia 6, com 12 questões específicas com a carreira escolhida.