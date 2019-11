Estudante armado teria ameaçado esfaquear colegas em escola na zona sul de SP

Na manhã desta sexta-feira (22), um estudante de 15 anos foi detido por levar canivete, faca e duas caixas de fogos de artifício para o CEU (Centro Educacional Unificado) Parque Bristol, zona sul de São Paulo.

A PM (Polícia Militar) suspeita que ele tenha entrado no banheiro da escola com as armas brancas e ameaçado esfaquear outros três colegas. Segundo o site G1, o infrator seria aluno do 9º ano do ensino fundamental e estaria mascarado.

Veja também:

Após ser espancada, cadela filhote é resgatada na Grande São Paulo

Bebida que matou moradores de rua pode ter veneno, químicos e até cocaína

A Secretaria Municipal de Educação informou que o aluno foi contido por funcionários da instituição, ninguém se feriu e as aulas seguiram sem interrupções.

O jovem teria revelado anteriormente o motivo da ação a seus responsáveis, afirmando ter sofrido bullying dos mesmos três alunos que tentou esfaquear. A informação não foi confirmada pela polícia.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso está sendo registrado e investigado no 83º DP (Distrito Policial) Parque Bristol. Após o registro, ele será encaminhado à Vara da Infância e da Juventude.