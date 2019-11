Após ser espancada, cadela filhote é resgatada na Grande São Paulo

A cachorrinha Mel, de apenas seis meses de idade, foi espancada em uma casa em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Um vizinho, que não teve a identidade divulgada, ouviu os latidos de dor e registrou imagens dos maus tratos.

O agressor, Fernando de Souza Machado, de 25 anos, foi denunciado e detido pela polícia na quinta-feira (21). Segundo a Record TV, ele teria agredido a pequena cadela por ela ter rasgado um saco de lixo e mexido em suas coisas. Machado diz ter se arrependido.

O animal foi resgatado e está passando por tratamento médico no Centro de Controle de Zoonoses. Mel ficou com algumas escoriações por causa das agressões e ainda sente dores no corpo. A equipe médica afirmou que o dono chegou a jogar óleo de cozinha na cachorrinha.

A esperança é a de que ela seja adotada por uma família acolhedora, após ser vermifugada, vacinada e castrada.

O agressor assinou um termo circunstancial e responderá o processo criminal em liberdade, já que não há a possibilidade de flagrante, mas pode ainda ser condenado a um ano de prisão.