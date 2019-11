Consumidor já encontra descontos da Black Friday

A Black Friday será realizada na próxima sexta-feira, dia 29, mas como tem ocorrido nos último anos grandes varejistas anteciparam as promoções. Os principais canais do “esquenta” de ofertas são os sites e os aplicativo das redes.

Todos os finais semana, o Carrefour vem antecipando as promoções para quem acessar o site carrefour.com.br/black-friday. No Pão de Açúcar, as ofertas são feitas por meio de seu aplicativo. No Extra, o “esquenta” acontece no site até o dia 24 com descontos de até 50%.

No BIG, a Black Friday será de 28 de novembro a 1º de dezembro. Já no Sam’s Club, vai do dia 27 até domingo.

O Pontofrio e a Casas Bahia, da Via Varejo, prometem uma oferta por dia até o dia 29. Os descontos são divulgados nos canais das marcas.

Até o dia do evento, o site e o app Americanas.com terão ofertas, com até 50% de cashback (parte do dinheiro de volta) em pedidos pagos com o aplicativo. Enquanto isso, as lojas físicas da rede se preparam para abrirem as portas à meia-noite do dia do evento.

A Marabraz já está com promoções. Na loja virtual, por exemplo, a rede anuncia descontos de até 80% em móveis. A C&A realiza uma liquidação nas lojas físicas e no site. Os descontos de até 70% vão até o dia 29.

Imóveis

As construtoras também prepararam ações especiais. A MRV decidiu antecipar o dia de descontos para amanhã, quando vai oferecer aos consumidores transporte até o plantão de vendas, em parceria com o Uber. É preciso agendar pelo site da MRV.

A construtora terá descontos especiais, taxa de juros menores, sinal a partir de R$ 100 e parcela reduzida.

Na Tenda, até 1º de dezembro, famílias com renda mensal a partir de R$ 1.500 poderão comprar apartamentos a partir de R$ 133 mil com desconto de até R$ 47,5 mil

pelo Minha Casa, Minha Vida.