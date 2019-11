Bebida que matou moradores de rua em Barueri tinha cocaína pura

O laudo da perícia com amostras da bebida que matou quatro moradores de rua no último sábado em Barueri mostra que havia cocaína pura diluída com álcool na garrafa, segundo o delegado Anderson Pires Giampaoli.

A quantidade de cocaína em estado puro encontrado em uma garrafa supostamente lacrada, afirma o delegado, leva a investigação à possibilidade de uma nova forma de tráfico sendo realizada nas ruas de São Paulo.

No sábado (16), quatro homens morreram e outros quatro homens e uma mulher foram internados após ingerirem o líquido. As cinco vítimas já deixaram o hospital nesta semana.

O quinto hospitalizado, Vinicius de Salles Cardoso, 31 anos, recebeu alta médica um dia antes e teve a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça. Ele passou de vítima para suspeito durante as investigações porque deu depoimentos com versões conflitantes sobre o episódio, segundo o delegado.