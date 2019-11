Bancos fazem mutirão de renegociação em dezembro

O Banco Central e a Febraban (federação dos bancos) assinaram um acordo de cooperação técnica para promover ações coordenadas de educação financeira e de renegociação de dívidas.

A primeira delas será a realização de um mutirão para renegociação de dívidas, entre os dias 2 e 6 de dezembro. Participam da campanha Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e Banrisul. A renegociação poderá ser feita nas próprias agências, de forma personalizada. Ao todo, 261 agências bancárias participarão do mutirão.

As agências deverão ficar abertas até as 20h para isso. A lista com as agências participantes da ação serão divulgadas na próxima segunda-feira no site da Febraban.

Durante o mutirão, também serão dadas orientações sobre educação financeira aos clientes.