93% dos motociclistas de São Paulo já se envolveram em acidentes, diz pesquisa

Os motociclistas de São Paulo trabalham por conta própria, pilotam motos velhinhas e de baixa cilindrada, passam mais de cinco horas no trânsito por dia e têm muito medo de atropelar um pedestre. E pior: quase todos, 93% deles, contaram que já se envolveram em acidentes.

As informações acima estão no estudo Motociclistas na Cidade de São Paulo, divulgado ontem pela Fundación Mapfre e que traçou o perfil destes condutores e o seu comportamento na capital.

Para a entidade, que ouviu 1.210 condutores, os dados preocupam, pois dois em cada três admitiram que já pilotaram sem habilitação e 47% concordaram que quem trabalha com moto – como para os apps de entrega – são pressionados a exceder a velocidade. Para 72% deles, os colegas respeitam apenas parte da lei.

Embora só 15% tenham dito que o sistema viário foi responsável pelos acidentes em que se envolveram, a maioria (37%) considera a qualidade das pistas muito ruim e a sinalização, regular (43%).

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) disse que já pintou área equivalente a 58 campos de futebol neste ano em sinalização e que instalou ou trocou 48 mil placas, colunas ou gradis, além de realizar blitze educativas.

Mais do que cair da moto (9%) ou bater em um caminhão ou ônibus (28%), a maioria (45%) disse que atropelar um pedestre é o seu maior medo no trânsito. Segundo a CET, no ano passado, 366 motociclistas morreram na capital – um por dia.