STF retoma nesta quinta votação sobre uso de dados fiscais sem aval da Justiça

A sessão no STF (Supremo Tribunal Federal) que discute os limites para que órgãos de inteligência compartilhem com investigadores dados sigilosos de pessoas e empresas será retomada na tarde desta quinta-feira (21). Os trabalhos serão retomados a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes. O julgamento deve ser concluído só na próxima semana.

Na quarta-feira (20), o dia foi marcado pelo extenso voto do relator e presidente do órgão, ministro Dias Toffoli. Em cerca de quatro horas de defesa de sua tese, ele se disse favorável ao uso de dados globais pelos órgãos de controle, inclusive de relatórios com movimentações financeiras suspeitas. No entanto, defendeu que documentos sensíveis, como íntegra de extratos bancários e declaração do Imposto de Renda, sejam fornecidos ao Ministério Público apenas com aval judicial

O posicionamento gerou dúvidas nos demais ministros – Tofolli promete esclarecer as informações nesta quinta. A Corte analisa decisão liminar do ministro em julho que paralisou processos com compartilhamento de dados fiscais de órgãos como a Receita Fiscal e a UIF (Unidade de Inteligência Financeira), o antigo Coaf. O Ministério Público Federal diz que 935 processos foram afetados no órgão.

Entre eles o que apura “rachadinha”, prática de pedir parte do salário dos servidores, no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado no Rio de Janeiro. A apuração utilizou dados detalhados, como agência e horários de saques, fornecidos pelo antigo Coaf. “Aqui não está em julgamento, em nenhum momento, o senador Flávio Bolsonaro”, disse Toffoli no início de seu voto.

Antes da fala do presidente, os ministros ouviram o procurador-geral da República, Augusto Aras, que se posicionou em defesa do Ministério Público. Ele voltou a dizer que a restrição coloca em risco a reputação internacional do país no combate à corrupção. A tese foi chamada por Toffoli de “lenda urbana”.

O advogado Gustavo Badaró, que representa o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, se manifestou a favor da restrição no julgamento, vista por ele como necessária para resguardar a privacidade dos indivíduos.

Entenda o que está em discussão