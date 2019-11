STF AO VIVO: Assista ao julgamento sobre uso de dados financeiros sem aval da Justiça

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) julgam nesta quinta-feira (21) os limites no compartilhamento de informações fiscais sigilosas de contribuintes entre órgãos de controle e Ministério Público.

A Corte analisa decisão do presidente Dias Toffoli em julho que suspendeu os processos que utilizavam as informações sem o aval da Justiça. O Ministério Público Federal informou que ao menos 935 investigações foram paralisadas após a decisão.

Entre os inquéritos interrompidos está o que apura “rachadinha” no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado no Rio de Janeiro, prática de pedir parte do salário dos servidores. A apuração utilizou dados financeiros detalhados, como agência e horários de saques, fornecidos pelo antigo Coaf e atual UIF (Unidade de Inteligência Financeira), antes de autorização judicial. Relatórios fornecidos pela Receita Federal e Banco Central também seriam afetados pela decisão do STF.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, encaminhou memorando aos ministros ontem alertando sobre danos para a imagem do país no combate à corrupção caso se restrinja o acesso a dados financeiros. De acordo com Aras, entre as consequências estão a dificuldade de acesso a créditos internacionais e redução do rating de investimento do Brasil. “A engrenagem antilavagem existente no país, para funcionar, depende diretamente da possibilidade de municiar os órgãos de persecução de todos os dados financeiros necessários”, diz o documento.

A expectativa é que o julgamento se estenda até quinta-feira (21) e tenha votação acirrada. Toffoli tenta costurar imposição de limites, mas que não comprometa o combate à corrupção.

Entenda o que está em discussão