Paralisação de 21 linhas de ônibus na zona leste afeta milhares de pessoas

O dia começou problemático para quem depende do transporte público em parte da zona leste de São Paulo na manhã desta quinta-feira (21). Os ônibus de 21 linhas da Viação Metrópole Paulista não saíram de uma das garagens no início da operação, às 4h, e afetam o deslocamento coletivo em bairros como São Miguel, Itaim Paulista e Guaianases.

De acordo com a SPTrans, a paralisação se trata de uma ação de sindicalistas. Eles afirmam que não receberam a totalidade do adiantamento salarial combinado com a empresa. Já a Viação Metrópole Paulista afirma que havia acordado com o sindicato o pagamento do restante do adiantamento salarial no início de dezembro.

Confira quais são as linhas afetadas:

253F/10 Term. A. E. Carvalho – Term. São Mateus 2551/10 Term. A. E. Carvalho – Term. Pq. D. Pedro II 2552/10 Vl. Mara – Term. Pq. D. Pedro II 2552/41 Jd. São Martinho – Term. Pq. D. Pedro II 2582/10 Vl. Nova Curuçá – Term. Pq. D. Pedro II 2582/21 Cid. Pedro José Nunes – Term. Pq. D. Pedro II 2762/10 Ermelino Matarazzo – Metrô Tatuapé 2767/10 Cid. Pedro José Nunes – Metrô Tatuapé 4001/10 Itaquera – Term. Vl. Carrão 4310/10 E.T. Itaquera – Term. Pq. D. Pedro II 4310/21 Artur Alvim – Term. Pq. D. Pedro II 1177/10 Term. A. E. Carvalho – Luz 1177/31 Term. A. E. Carvalho – Luz 1178/10 São Miguel – Pça. do Correio 1178/31 São Miguel – Pça. do Correio 1178/32 São Miguel – Pça. do Correio 1178/42 São Miguel – Pça. do Correio 2059/10 São Miguel – Cptm Guaianazes 208V/10 Term. A. E. Carvalho – Term. Pq. D. Pedro II 233A/10 Jd. Helena – Term. Vl. Carrão 2523/10 Vl. Progresso – Term. A. E. Carvalho

Os coletivos das linhas afetadas estão estacionados na avenida Águia de Haia, 2.970, em Cidade AE Carvalho. Não há previsão de quando a situação será normalizada. A SPTrans diz que a Viação Metrópole Paulista vai remanejar veículos de outras garagens para atender à demanda.