Homem morre afogado no rio Pinheiros

Um corpo foi encontrado no rio Pinheiros na manhã desta quinta-feira (21). O caso ocorreu próximo à estação Pinheiros, das linhas 4-Amarela do metrô e 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram enviadas ao local para atender a ocorrência. O homem morreu afogado e ainda não há confirmação de sua identidade ou do que o levou para dentro do rio.

Para ampliar a área de atendimento dos bombeiros, foi feito o bloqueio de uma faixa na pista expressa da marginal Pinheiros, no sentido da rodovia Castello Branco. A via tem 4,6 km de congestionamento desde a altura da rua Quintana até a ponte Cidade Universitária.