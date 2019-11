Metrô: estações da linha 15-Prata ficam fechadas neste sábado até 14h

Neste sábado (23), as estações do Monotrilho da Linha 15-Prata permanecem fechadas no trajeto entre a Vila Prudente e o Jardim Planalto das 4h40 às 14h para a realização de testes no sistema de controle dos trens.

O sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) será acionado neste período para atender os passageiros que fazem esse trajeto até a abertura das estações, às 14h.