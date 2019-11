Fernando Pimentel é condenado a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro

O ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT) foi condenado nesta quinta-feira (21) a 10 anos e 6 meses de prisão por tráfico de influência e lavagem de dinheiro.

A condenação é do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais com base no inquérito que apura supostas irregularidades no período em que Pimentel foi ministro do Desenvolvimento, no governo da então presidente Dilma Rousseff, entre 2011 e 2014.

Veja também:

Marielle: Polícia Civil volta a ouvir assessores de Carlos Bolsonaro

Aliança pelo Brasil vai entrar na corrida pela formação com outros 76 partidos

O empresário Benedito Rodrigues de Oliveira, o "Bené", que teria supostamente prestado serviços para a campanha de Pimentel ao governo de Minas em 2014 e teria participado no esquema de caixa 2, também foi condenado.

O sócio da Vox Populi, Marcos Coimbra, e o empresário, Marcos Hiran Novaes, também foram condenados.

A reportagem da BandNews FM está em contato com as defesas dos citados e aguarda os posicionamentos.