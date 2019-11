Feirões online podem dar descontos de até 90% em dívidas

O SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e a Serasa Experian realizam feirões online para consumidores renegociarem as suas dívidas. Segundo as empresas, os descontos podem chegar a 90%.

Na Serasa, a negociação vai até o dia 30 de novembro. Pelo site serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online, o consumidor interage diretamente com os credores.

Já o SPC Brasil inicia hoje a campanha de renegociação de dívidas no site negociardivida.com.br, que vai até o dia 15 de dezembro. O feirão estará disponível para 11 capitais (São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Goiânia, Cuiabá, São Luis, Teresina, Rio Branco e Manaus), além de cidades do interior.

Mutirão de bancos

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a instituição anunciará nesta semana um mutirão para renegociação de dívidas bancárias. A ideia é que as agências bancárias fiquem abertas além do expediente normal, para promover renegociações de dívidas antes do Natal e do Ano Novo.