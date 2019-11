Bolsonaro ganha logo de novo partido feito com cartuchos de bala

Na primeira convenção do novo partido de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, um artesão entregou um presente.

Trata-se de uma placa feita a partir de projéteis de bala, que, juntos, formam o logo e o nome da "Aliança pelo Brasil". No evento de lançamento da sigla, a obra virou ponto de atenção, atraindo apoiadores do presidente para fotos.

Reprodução

A peça traz 3.400 cartuchos de diversos calibres, oriundos do treinamento de integrantes das Forças Armadas – a construção totaliza 50kg.

A confecção ficou por conta do artesão Rodrigo Camacho, a pedido do deputado Delegado Pericles, atualmente membro do PSL.