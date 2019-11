Alesp vai barrar evento em homenagem ao ditador chileno Pinochet

O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) irá impedir o evento em homenagem ao ditador chileno Augusto Pinochet na sede do legislativo estadual. Em publicação no Twitter na noite de quarta-feira (20), o deputado Caue Macris (PSDB) disse que a medida será publicada no Diário Oficial desta sexta (22).

➡️Assino nesta quinta um ato da Presidência impedindo que aconteça o evento em homenagem ao ditador Augusto Pinochet dentro da @AssembleiaSP . O ato será publicado no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (22). — Cauê Macris (@cauemacris) November 21, 2019

A homenagem ao ditador chileno foi um pedido do deputado Frederico d’Avila (PSL) e estava marcada para o dia 10 de dezembro, data da morte de Pinochet, que coincide com o Dia Internacional dos Direitos Humanos.

“Pinochet conduziu seu governo de forma brilhante”, afirmou Avila, também no Twitter. Durante seu governo, entre 1973 e 1990, cerca de 3,2 mil pessoas foram mortas pelo Estado e 40 mil pessoas foram presas ou torturadas por razões políticas.