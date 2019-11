Empresa de caminhão que explodiu na Tamoios é multada em R$ 12 mil

A empresa responsável pelo caminhão que tombou e explodiu na rodovia dos Tamoios foi multada em R$ 12 mil pela Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo.

Um levantamento da corporação identificou dano ambiental na vegetação do parque estadual da Serra do Mar. Segundo a polícia ambiental, as chamas degradaram vegetação nativa em duas áreas num total de 4 mil m².

O acidente ocorreu na segunda-feira (18) e o local passou mais de 17 horas com interdições. O motorista do caminhão-tanque, que transportava combustível, morreu carbonizado após o veículo tombar e explodir no local. Com o tombamento, o líquido se espalhou pela pista e formou uma linha de fogo. Outra parte escorreu pela mata, causando um foco de incêndio.

O veículo também atingiu um carro, onde estavam duas pessoas, que tiveram apenas ferimentos leves e conseguiram sair antes das chamas se espalharem.