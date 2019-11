São Paulo faz audiências públicas para discutir novas faixas de ônibus; veja locais sugeridos

A Prefeitura de São Paulo faz mais duas audiências públicas nesta semana para discutir a implementação de novas faixas de ônibus na cidade. O objetivo da gestão é implantar 38 km novos de faixas exclusivas e a população está sendo convocada para ajudar a definir as vias.

Neste mês, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes elaborou proposta sobre quais ruas devem receber as estruturas, levando em conta critérios como: ser utilizada por ao menos 40 ônibus por hora; ter média de velocidade dos ônibus inferior a 12 km/h; ter ao menos 6 metros de largura em cada sentido.

Entre as vias escolhidas estão as avenidas Raimundo Pereira de Magalhães, na zona norte, Yervant Kissajikian, na zona sul, e Pires do Rio, na zona leste, as ruas da Cantareira, no centro e Sumidouro, na zona oeste.

Desde a apresentação do projeto, duas audiências já foram realizadas, nas subprefeituras de Vila Prudente e de Campo Limpo. Nesta quinta-feira (21), a reunião será na Subprefeitura do Butantã. Já na sexta (22), na Subprefeitura de Pirituba. Os encontros são sempre das 19h30 às 21h30.

Segundo a secretaria, as novas faixas vão beneficiar cerca de 320 mil passageiros por dia. Com sua implantação, a capital passará dos atuais 512 km para 550 km de faixas exclusivas para ônibus, além de 144 km de corredores exclusivos.

As vias sugeridas

Pontos para implantar faixas exclusivas de ônibus que estão em análise

1. Leste

• Rua São Teodoro

• Avenida Pires do Rio

• Avenida Sapopemba

• Avenida Luiz Ferreira da Silva

2. Norte

• Avenida Deputado Cantídio Sampaio

• Avenida Fiorelli Peccicaco

• Avenida Raimundo Pereira de Magalhães

• Avenida Mutinga

3. Oeste

• Avenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo

• Avenida Luciano Laurana

• Rua Sumidouro

• Rodovia Raposo Tavares

4. Sul

• Avenida Yervant Kissajikian

• Avenida Carlos Lacerda

• Estrada das Lágrimas

• Rua Alencar Araripe

• Rua Caripurá

• Rua Salvador Simões

• Rua Gentil de Moura

5. Centro

• Rua da Cantareira

• Rua Conselheiro Furtado

• Rua São Caetano

• Rua Monsenhor Andrade

• Rua Oriente

• Rua Barão de Ladário

• Rua Miller

• Largo da Concórdia

• Viaduto do Gasômetro

• Rua do Gasômetro

Fonte: SPTrans