Previsão do Tempo: calor começa a voltar a São Paulo

Os termômetros devem registrar uma ligeira alta nesta quinta-feira, atingindo a máxima prevista de 29º C, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), 4 graus acima do registrado no feriado de quarta-feira.

Apesar da retomada do calor, a previsão para a Capital é de um dia predominantemente nublado com possibilidade de chuviscos esporádicos e chuvas isoladas em todos os períodos do dia.

A mínima, que nesta quarta era de 17º C, também sobe e deve ficar em torno dos 19ºC, de acordo com o Inmet.

Essa tendência de calor com chuva deve se manter, com oscilações, até o final de semana.