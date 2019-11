Motorista transportava 50 kg de crack em fundo falso no carro

Um homem de 52 anos dirigindo um Citroen C3 foi parado na rodovia Marechal Rondon, na altura de Bauru, nesta terça-feira, pela Polícia Rodoviária Federal. Seria mais uma inspeção de rotina da operação Rodovia Mais Segura.

Na vistoria do veículo, os policiais rodoviários notaram que havia diferença de altura no assoalho embaixo do banco do motorista e encontraram um fundo falso. Escondido no local, nada menos do que 50 kg de crack, cujo destino era as ruas de São Paulo.

Foto: Polícia Militar

O motorista disse aos policiais que saiu da cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, com a droga. Com ele foram apreendidos ainda R$ 870 e um celular. A polícia investiga agora a origem da droga e quem seria o receptador do material na Capital.