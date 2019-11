Mercadão celebra Consciência Negra em festival gastronômico com música e oficinas

O Mercado Municipal de São Paulo, conhecido como Mercadão, sedia um evento especial neste sábado (23) em celebração ao Dia da Consciência Negra, que é comemorado nesta quarta (20).

O centro comercial reúne um festival gastronômico com pratos da culinária africana, Yorubá, afro-brasileira da Chermoula. Entre os pratos estão o dadinho de tapioca, o jambalaya, o bolinho de estudante e o acarajé, além de bebidas da cultura africana.

Além da comida, haverá durante o dia uma exposição de artesanato, tecido e moda afro, além da presença de trancistas e da realização de oficinas de turbantes. O Festival Consciência Negra começa às 10h e vai até as 16h.

As atividades e pratos serão acompanhados de música, com apresentações de DJs, grupos de dança e um show do rapper Malcolm VL, que encerra o evento. No local, ainda será possível fazer o cadastramento para a SOUPRETOFW, primeira semana afrodiaspórica do Brasil – evento de destiles e oficinas será em maio de 2020.

Festival Consciência Negra

• Data: 23.11.2019

• Horário: 10h às 16h

• Local: Mercadão, na rua Cantareira, 306 – Salão de Eventos