Alunos estão sem aulas há três semanas em escola de Embu das Artes; parte do teto caiu

Alunos de uma escola em Embu das Artes, na Grande São Paulo, estão sem aulas desde que parte do teto caiu no refeitório, no dia 31 de outubro. Uma perícia feita pela Defesa Civil resultou na interdição do pátio, banheiros e cozinha da Escola Estadual Irmã Iria Kunz.

À Rádio Bandeirantes, a mãe de um aluno afirmou que algumas classes estão liberadas, mas os pais estão com receio. No relatório da Defesa Civil, foi apontado que a queda de parte da estrutura não foi causada por interferência climática e que há risco de outras telhas da escola caírem.

Segundo a FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), ligada ao governo do Estado, o reparo começa ainda esta semana, a um custo de R$ 320 mil. A previsão é que até fim do mês as aulas sejam retomadas normalmente na escola, que tem 1,4 mil alunos divididos em três turnos.

