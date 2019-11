Livraria do Comendador traz coleção temática e palestra gratuita no Dia da Consciência Negra

A Livraria do Comendador, em São Paulo, tem programação especial para o Dia da Consciência Negra.

Na quarta-feira (20), palestra gratuita com o diretor executivo da revista Raça Brasil aborda a construção de narrativas negras, disseminadas por negros. A revista é a mais antiga publicação com foco neste público – o diretor, Maurício Pestana, vai analisar o impacto que os negros tiveram no desenvolvimento da identidade cultural brasileira.

Além da palestra, uma vitrine temática para a data traz publicações de Djamila Ribeiro, Angela Davis, Jorge Amado e outros selecionados para a ocasião.

SERVIÇO

Palestra “Construção de narrativas: onde negros encontram espaço para disseminar suas ideias”

Quando: 20 de novembro, das 11h às 12h

Onde: Livraria do Comendador, Rua Pamplona, 145

Entrada gratuita