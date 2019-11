Dia da Consciência Negra: confira em que cidades a data é feriado

Líder do maior quilombo do período colonial brasileiro, Zumbi dos Palmares tem sua morte atribuída ao dia 20 de novembro de 1695. Ex-escravo, ele foi um dos pioneiros na luta pela abolição da escravidão do povo negro na América, revoltando a elite da época.

Em 2003, a data foi incluída no calendário escolar, para promover a reflexão da inserção do negro na sociedade brasileira e a conscientização do racismo. Oito anos depois, a lei nº 12.519/2011 inclui o dia no calendário nacional e estabelece que os municípios poderia decretar ou não feriado na data. Desde então, sempre fica a dúvida: afinal, onde é feriado no dia 20 de novembro?

Segundo a Seppir (Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial), atualmente são mais de mil municípios que aderiram a data como feriado. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou um projeto de lei em 2017, propondo que a data se torne um feriado nacional.

Enquanto o projeto não é aprovado pelo Senado, o Distrito Federal e mais 10 estados do Nordeste e do Norte não concedem feriado na data.

Acre

Ceará

Distrito Federal

Pará

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Sergipe

Por outro lado, cinco unidades federativas determinam que todas as suas cidades celebrem o Dia da Consciência Negra como um feriado.

Alagoas

Amazonas

Amapá

Mato Grosso

Rio de Janeiro

E nos demais 11 estados restantes, as câmaras municipais das seguintes cidades decidiram pelo feriado: