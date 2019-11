Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta quarta, 20 de novembro

O dólar comercial caiu 0,17% na terça-feira (19), a R$ 4,1988 na venda, um dia após ter atingido R$ 4,2061 – o maior valor nominal desde o Plano Real. Na máxima da sessão de terça-feira, a moeda norte-americana foi aos R$ 4,2203.

Entre os principais motivos apontados pelo mercado financeiro para a alta do dólar estão a instabilidade política da América Latina e as incertezas sobre as negociações comerciais entre EUA e China. Além disso, existe um fluxo sazonal de divisas para o exterior no mês de novembro, o que acaba por desvalorizar o real frente ao dólar.

“Seria um pouco de todas as coisas que vem impactando no câmbio, como fluxo negativo, incertezas no governo e as grandes crises que estão ocorrendo na América Latina, além do medo de uma estagnação nas reformas do país”, afirma Daniela Casabona, sócia-diretora da FB Wealth.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, atribuiu na terça parte da valorização do dólar à queda da curva longa de juros, o que, segundo ele, faz com que algumas empresas optem por carregar dívida local em vez de externa.

O resultado do leilão da cessão onerosa do pré-sal, que frustrou expectativas do mercado de ampla participação de empresas estrangeiras, também foi citado pelo presidente da autoridade monetária, em audiência na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), do Senado.

