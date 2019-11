Mulheres são processadas por cortar à força cabelo de menina negra

Cinco mulheres vão responder na Justiça por injúria e lesão corporal contra uma menina negra de nove anos em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Elas são acusadas de cortar os cabelos da menina à força e com ataques racistas.

A denúncia foi acatada na Justiça e divulgada na terça-feira (19) pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo). A ação pede indenização por danos morais à criança e a sua mãe. O caso é de dezembro de 2017 e envolve membros da mesma família. De acordo com a promotoria, três tias, uma prima e a esposa de um primo da menina a colocaram em uma cadeira e começaram a cortar seus cabelos de forma desordenada.

A acusação aponta que as cinco mulheres deixaram lesões no couro cabeludo da criança pois puxaram os cabelos com força e fizeram cortes rentes com uma tesoura. Além de forçarem a ação, elas também são acusadas de ataques injuriosos e racistas, chamando a menina de “macaquinha”.

A mãe descobriu o episódio quando uma de suas irmãs que cortou o cabelo a telefonou chamando a menina de “neguinha de cabelo podre”, segundo a denúncia. Ela relata que foi ao local e viu a filha chorando com os cabelos cortados e dor no couro cabeludo.

O caso foi registrado na Polícia Civil e a criança passou por um exame de corpo de delito. As cinco mulheres admitiram ter cortado o cabelo da menina, porém negaram ataques injuriosos ou que a ação tenha sido violenta.