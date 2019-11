Emissão de CNH em São Paulo tem atraso no prazo de entrega, diz Detran

Uma atualização no sistema do Detran está atrasando a emissão de carteiras de habilitação no Estado de São Paulo. O problema decorre de falhas técnicas na adaptação para uma nova regulamentação federal.

Segundo o departamento, a migração de dados já foi concluída, mas o prazo médio de entrega de CNHs ainda está 3 dias maior. O condutor com o documento vencido pode dirigir normalmente por até 30 dias após o fim da validade sem o risco de ser multado.

