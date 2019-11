Vestibular 2020: 1ª fase da Unesp tem 92,4% de presença

Na última sexta-feira, 88.194 estudantes participaram da prova da primeira fase do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp), o equivalente a 92,4% dos inscritos.

As cidades que tiveram mais percentual de comparecimento foram Jundiaí (95%), Piracicaba (94,8%), Ribeirão Preto (94,6%), Campo Grande (94,6%) e Campinas (94,1%). As provas foram realizadas em 31 cidades do Estado de São Paulo e outras quatro fora do estado, como Uberlândia e Campo Grande.

O resultado da primeira fase será divulgado dia 4 de dezembro. As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 15 e 16 de dezembro.

Mais informações em www.vunesp.com.br e https://vestibular.unesp.br/