Tamoios é liberada mais de 17h após acidente com caminhão-tanque que causou incêndio e morte

A rodovia dos Tamoios só teve todas as faixas liberadas na madrugada desta terça-feira (19), na altura do km 79, em Caraguatatuba. Na manhã de segunda (18), um motorista de caminhão-tanque – que transportava combustível – morreu carbonizado após o veículo tombar e explodir no local.

O fim da interdição, de acordo com a concessionária da via, que liga o litoral norte ao Vale do Paraíba, ocorreu por volta das 4h45. O acidente foi registrado perto das 11h. Com o tombamento, o líquido se espalhou pela pista e formou uma linha de fogo. Outra parte escorreu pela mata, gerando foco de incêndio.

O caminhão-tanque também atingiu um carro, onde estavam duas pessoas, que tiveram apenas ferimentos leves e conseguiram sair antes das chamas se espalharem. Os bombeiros controlaram o fogo por volta de 12h20.

As duas pistas da rodovia ficaram totalmente bloqueadas por quase três horas em função do acidente. Segundo a concessionária Tamoios, a pista foi liberada parcialmente por volta das 14h, e até esta madrugada operava no sistema pare e siga.