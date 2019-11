Em São Caetano, 35% ainda não têm biometria obrigatória para eleições de 2020

Um mês antes do prazo para cadastramento da biometria acabar, 35% dos eleitores de São Caetano – cerca de 48 mil pessoas -, ainda não fizeram o procedimento, que será obrigatório nas eleições municipais de 2020. Quem não fizer terá o título cancelado. O cadastro é necessário, ainda, nas cidades de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires.

Sem o título, a pessoa fica impedida de votar, pedir passaporte, se inscrever em concursos públicos, receber salários de emprego público, pedir empréstimo em bancos públicos e renovar ou fazer matrícula em instituições públicas de ensino.

Como fazer?

De acordo com o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), o eleitor precisa agendar o cadastramento da biometria tre-sp.jus.br. Caso não tenha acesso à internet, pode ir até o cartório eleitoral da cidade para escolher dia e horário.

Em São Caetano, o cadastro é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, até 19 de dezembro, no cartório eleitoral, na rua Major Carlo Del Prete, 651, no Centro. No local, o procedimento não precisa de agendamento, bastando levar comprovante de residência emitido nos últimos três meses, RG e título de eleitor.