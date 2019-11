PM é indiciado por homicídio de Ágatha Félix

Um cabo da Polícia Militar foi indiciado nesta terça-feira (19) pelo homicídio doloso da carioca Ágatha Vitória Sales Félix, de oito anos. "Doloso" é chamado o homicídio considerado intencional, ou seja: quando há o intuito de matar.

A criança foi morta na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, no dia 20 de setembro. Segundo a polícia, houve um erro por parte do policial lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Fazendinha. O inquérito teve como base depoimentos de testemunhas, de policiais militares em serviço que estavam no local do crime, de perícias e o laudo da reprodução simulada feita no dia 1º de outubro.

LEIA MAIS:

Após passageiro cair nos trilhos, Metrô corre para fechar contrato de portas de segurança

Governo nomeia mais de 3,7 mil de concurso público para carreiras nas polícias Civil e Militar

De acordo com as investigações, o policial teria tentado atingir dois criminosos que passavam em uma moto, mas o projétil ricocheteou e atingiu Ágatha dentro da Kombi na qual estava. Essa versão que havia sido relatada por familiares da menina e pelo próprio motorista da kombi. Inicialmente, os policiais afirmaram que houve troca de tiros, versão contestada desde o início pelas testemunhas.

A polícia pediu o afastamento do cabo da UPP e a proibição de contato com quaisquer testemunhas que não sejam policiais militares. A polícia disse que o relatório com a conclusão foi encaminhado ao Ministério Público do Estado do Rio.

Ágatha Félix estava em uma kombi com a mãe, na Fazendinha, quando foi atingida. Ela chegou a ser operada no hospital estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu. Ágatha foi uma das seis crianças mortas por tiros no Rio de Janeiro neste ano.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que “lamenta o triste episódio da pequena Ágatha e reforça solidariedade à família”. A PM disse ainda que está dando apoio à investigação da Polícia Civil e que apura a ocorrência por meio de um Inquérito Policial Militar (IPM).

Ainda segundo a PM, o cabo está afastado de suas atividades nas ruas.