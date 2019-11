Governo nomeia mais de 3,7 mil de concurso público para carreiras nas polícias Civil e Militar

O governo estadual publicou nesta terça-feira (19) no Diário Oficial a nomeação de 3.755 aprovados em concurso público para cinco carreiras das polícias Civil e Militar de São Paulo. São 2.655 soldados de 2ª classe para a Polícia Militar, 400 agentes policiais para a Polícia Civil, 300 agentes de telecomunicações, 200 auxiliares de papiloscopista e 200 papiloscopistas.

Depois da posse, que deve acontecer em até 15 dias, os novos policiais vão fazer cursos na ESSd (Escola Superior de Soldados) e na Acadepol (Academia da Polícia Civil). Antes de assumir as funções designadas, os selecionados terão um estágio probatório.

Ainda é esperada uma nova publicação no Diário Oficial com a nomeação de 1.650 policiais civis, sendo 800 escrivães, 600 investigadores e 250 delegados. O objetivo é aumentar o número de funcionários da Polícia Civil em 2.750 pessoas, promessa de campanha do governador João Doria (PSDB).

