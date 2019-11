Mercado de trabalho é tema mais urgente para os negros

A inclusão no mercado de trabalho é o tema mais urgente da população negra no Brasil. A conclusão está em pesquisa do Google realizada em função do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quarta-feira.

De acordo com o levantamento – feito em parceria com o Instituto Datafolha, a consultoria Mindset-WGSN e divulgado ontem –, a dificuldade para conseguir emprego foi citada por 46% dos entrevistados que se consideram pretos, negros ou pardos. Em seguida, os temas mais citados foram: racismo estrutural e institucional (44%), feminismo negro (27%), genocídio (23%) e políticas afirmativas (19%).

Os entrevistados também opinaram sobre quais pautas sobre a população negra são as mais discutidas. Aqui, o racismo aparece na frente, citado por 41%, enquanto a inclusão no mercado de trabalho foi apontada por 34%.

O estudo ainda revelou que 7 entre 10 negros brasileiros não se sentem representados pelos governantes.

Para 91% dos entrevistados, o Dia da Consciência Negra é visto como uma oportunidade de celebrar a memória de líderes negros. A pesquisa ouviu 1.225 pessoas com mais de 16 anos nas cinco regiões do país.