Feriado da Consciência Negra: veja o que fecha e o que abre em São Paulo

Veja o que abre e o que fecha em São Paulo nesta quarta-feira, dia da Consciência Negra.

Saúde

Hospitais municipais, pronto-socorros, AMAs e UPAs funcionam normalmente nesta quarta-feira. As UBSs fecham e reabrem na quinta-feira

Poupatempo

Os postos do Poupatempo e do Detran estarão fechados na quarta. As unidades reabrem a partir das 7h e das 8h de quinta-feira, respectivamente

Bancos

As agências bancárias ficam fechadas quarta-feira e reabrem na quinta-feira. Caixas eletrônicos funcionam normalmente

SpTrans

As frotas de ônibus serão reduzidas a 41% na quarta. CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e Metrô não informaram alteração