Sistema Cantareira entra em estágio de alerta após perder 5 p.p. em um mês

O sistema Cantareira teve uma redução de quase 5 pontos percentuais de seu reservatório de água em um mês. O maior manancial do Estado de São Paulo estava no domingo (17) com 39,3% de sua capacidade.

No dia 18 de outubro, o Cantareira estava operando com 44%. Quando o nível chega a menos de 40% da capacidade, o reservatório entra em estágio de alerta, segundo a Sabesp (autarquia responsável pela gestão hídrica do estado).

A falta de chuvas na região é o motivo para a queda no volume de água. Os dados dos mananciais, com informações de volume acumulado e de chuvas na região, estão disponíveis no site da Sabesp e são atualizados diariamente, às 9h.

